Siyasilerden deprem bölgesindeki sel felaketine dair açıklama

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 11:15

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 12:43

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ağır yıkım yarattığı illerden Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'yı bu defa da sel vurdu.

Yoğun sağanak yağış nedeniyle sular altında kalan kentlerde, ilk bilgilere göre 5 yurttaş yaşamını yitirdi, 10 yurttaşın da kayıp olduğu aktarıldı.

Siyasiler de, depremin ardından sel felaketi ile karşı karşıya kalan kentler ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

İMAMOĞLU'NDAN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, sel felaketine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

İmamoğlu paylaşımında, "Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kayıpların bir an önce bulunması en büyük dileğimiz" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kayıpların bir an önce bulunması en büyük dileğimiz. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 15, 2023

"KAYIPLARIMIZIN SAĞ SALİM BULUNMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa ve Adıyaman’da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyor; kayıplarımızın bir an evvel sağ salim bulunmasını temenni ediyorum. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Şanlıurfa ve Adıyaman’da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyor; kayıplarımızın bir an evvel sağ salim bulunmasını temenni ediyorum.



Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) March 15, 2023

"HABERLERİ ÜZÜLEREK TAKİP EDİYORUM"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, şu mesajı paylaştı:

"Şanlıurfa ve Adıyaman’da meydana gelen sel felaketi haberlerini üzülerek takip ediyorum. Etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum."