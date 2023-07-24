Skandal görüntüler: Özel bakımevinde hastaya şiddet infial yarattı!

İstanbul Silivri'de bulunan bir özel bakımevinde, çalışanların yatalak hastaya uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyada infiale neden oldu.

İHA
Yayınlanma: 24.07.2023 - 18:29
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Silivri'de özel bir bakımevinde çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı.

GÖRÜNTÜLERİ GÜLEREK KAYDETTİLER

Görüntülerde bakımevinde çalışan bir kişi, hastaya şiddet uygulayarak, "Beni seviyor musun?" diye soruyor. Görüntüyü çeken kişi ise o anları gülerek kaydediyor.

Yürekleri sızlatan görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki oluştu.


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