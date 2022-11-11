SMA değil, İrem kazandı

11 Kasım 2022 Cuma, 07:31

Turgutlu ilçesinde iki yaşındaki Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası İrem Nur Çatko'nun tedavisi için gerekli olan 1 milyon 820 bin dolar toplandı. İrem Nur’un annesi Ceylan ve babası Ümit Çakto kampanyaya destek olan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ı ziyaret etti. İrem Nur’un tedavisi önümüzdeki hafta bazı tetkikler kapsamında İstanbul’da başlayacak. İstanbul’daki süreçten sonra İrem Nur, Dubai’de 3 ay sürecek bir tedavi süreci yaşayacak.

BAŞKAN AKIN’DAN TEŞEKKÜR

Belediye başkanı Çetin Akın, “SMA hastası İrem Nur bebeğimizle ilgili verdiğimiz mücadelenin bu şekilde sonuçlanması hepimizi çok mutlu etti. Turgutlu halkının, Türk halkının ne kadar yardımsever olduğunu bir kez gördük ve gerçekten güç kazandık. Belediye başkanı olduktan sonra en keyifli anlardan bir tanesini yaşıyorum. Emeği geçen gönüllülere, hemşerilerimize mutluluğumuzu paylaştıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

KAMPANYA 19 AY SÜRDÜ

Kampanyanın ana mimarı olan anne Ceylan Çakto: “İrem Nur daha 55 günlükten tanısı konuldu. Kampanyaları ve tedaviyi bilmediğimiz için araştırmalarımızdan sonra tedaviyi öğrendik. Valilik izni için 2021 yılının nisan ayında başvurumuzu yaptık. Kampanyamız tam 19 ay sürdü, çok zorlu bir mücadeleydi. Başkanımız Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, başkan yardımcılarımız ve bütün Turgutlu halkı bize sahip çıktı. Bütün dünyada sesimizi duyurduk. Hiç toplanmayan, toplanmayacak denilen, olanaksız denilen para 1 milyon 820 bin dolar yani 34 milyon TL toplandı. Biz bu parayı topladık, salı akşamı itibarıyla kampanyamız bitti. Çok mutluyum, iyi ki varsınız” şeklinde konuştu.