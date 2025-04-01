SMA hastası bebeğin kumbarasını çalan zanlıyla ilgili flaş gelişme!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 09:52

Güncelleme: 01.04.2025 - 09:52

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan fırında geçen hafta bir hırsızlık olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; şüpheli A.Ö. (42), ekmek alma bahanesiyle fırına girdi. Ekmek alan şüpheli A.Ö., çalışanların dikkatini dağıtmak için telefonla konuşuyormuş gibi yapmaya başladı. Bir süre sonra aradığı boşluğu bulan şüpheli, bir anda kumbarayı poşetin içine atarak uzaklaştı.

Kumbaranın olmadığını fark eden çalışanlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerasını mercek altına aldı.

Güvenlik kamera çalışmaları sonucu şüpheli A.Ö., yakalandı. A.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.