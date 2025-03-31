İstanbul'da pes dedirten hırsızlık! 'Banka görevlisiyim' yalanıyla 6 milyon liralık vurgun yaptılar...
Beylikdüzü'nde iddiaya göre 63 yaşındaki B.A.'yı arayıp kendisini banka görevlisi olarak tanıtarak kandıran ve hesaplarındaki 6 milyon lirayı başka hesaplara aktararak çalan 1'i kadın 7 şüpheli yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beylikdüzü'nde yaşayan B.A., 15 Mart Cumartesi günü kendisini telefonla arayarak banka görevlisi olarak tanıtan bir kişinin hesaplarındaki yaklaşık 6 milyon lirayı çaldığı şikayetiyle polise başvurdu.
YÖNTEMLERİ İFŞA OLDU
Polis tarafından yapılan soruşturmada, telefonla arayan kişinin, 63 yaşındaki B.A.'yı hesaplarının başkası tarafından ele geçirildiğini ve gerekli düzeltme yapılana kadar parayı başka bir hesapta tutması gerektiğini söyleyerek kandırdığı belirlendi.
Mağdur B.A.'nın sözde banka görevlisinin talimatlarıyla parasını kendisini verilen IBAN numaralarına havale ettiği öğrenildi.
KİMLİKLERİNE ULAŞILDI
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri verilen IBAN numaralarının izini sürerek 1'i kadın 7 şüphelinin kimliğine ulaştı.
Yapılan operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
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