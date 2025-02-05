SMA hastası çocuğun yardım kutusunu çalmaya çalışan kişi darbedildi

Fatih’te, SMA hastası Aziz Zengin için yardım toplanan standa yaklaşan bir kişi, yardım kutusunu çalmaya çalıştı. Olayı fark eden çevredekiler, şüpheliyi yakalayarak darbetti.

SMA hastası çocuğun yardım kutusunu çalmaya çalışan kişi darbedildi
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DHA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 17:38

Atatürk Bulvarı’nda bulunan otobüs durağında Aziz Zengin’in tedavisi için açılan yardım standına gelen şüpheli, bir süre çevreyi gözlemledi. Daha sonra montunu yardım kutusunun üzerine atarak dikkat çekmemeye çalıştı.

Çevredekiler hırsızlık girişimini fark edince hızla şüphelinin peşine düştü. Kaçmaya çalışan kişi kısa sürede yakalanarak etkisiz hale getirildi. Vatandaşlar, önce yardım kutusunu alarak güvenli bir yere koydu, ardından şüpheliyi darbetti.

Bölgede esnaflık yapan Mervan Yağız, olayla ilgili şunları söyledi:

"Çocuk hasta, burada yardım topluyoruz. Bir kendini bilmez gelip standı çalmaya kalktı. Sağ olsun esnaflar ve vatandaşlar bizi uyardı. Takip ettik, montunu çıkarıp kutunun üstüne attı ve yürümeye başladı. Müdahale ettik ve standı kurtardık. İnşallah çocuk için gereken yardımı toplayabiliriz.”


Etiketler: #Fatih #SMA hastası

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