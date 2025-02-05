SMA hastası çocuğun yardım kutusunu çalmaya çalışan kişi darbedildi
Fatih’te, SMA hastası Aziz Zengin için yardım toplanan standa yaklaşan bir kişi, yardım kutusunu çalmaya çalıştı. Olayı fark eden çevredekiler, şüpheliyi yakalayarak darbetti.
Atatürk Bulvarı’nda bulunan otobüs durağında Aziz Zengin’in tedavisi için açılan yardım standına gelen şüpheli, bir süre çevreyi gözlemledi. Daha sonra montunu yardım kutusunun üzerine atarak dikkat çekmemeye çalıştı.
Çevredekiler hırsızlık girişimini fark edince hızla şüphelinin peşine düştü. Kaçmaya çalışan kişi kısa sürede yakalanarak etkisiz hale getirildi. Vatandaşlar, önce yardım kutusunu alarak güvenli bir yere koydu, ardından şüpheliyi darbetti.
Bölgede esnaflık yapan Mervan Yağız, olayla ilgili şunları söyledi:
"Çocuk hasta, burada yardım topluyoruz. Bir kendini bilmez gelip standı çalmaya kalktı. Sağ olsun esnaflar ve vatandaşlar bizi uyardı. Takip ettik, montunu çıkarıp kutunun üstüne attı ve yürümeye başladı. Müdahale ettik ve standı kurtardık. İnşallah çocuk için gereken yardımı toplayabiliriz.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçimi doğru bilen şirketten son anket!
- Kamu görevlileri gözaltında
- Cemal Enginyurt'a 'hoş geldin' soruşturması!
- Emekli Tuğgeneral Er'den çarpıcı değerlendirme
- Yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı
- İsveç'te okula silahlı saldırı
- Trump'ın 'Gazze' planına Türkiye'den ilk tepki!
- Nahit Eren'den, Arif Güran'a yanıt
- Şartları sıraladı: Çağrıyı nasıl yapacak?
- Şef Danilo Zanna'nın mekanındaki çay fiyatı gündem oldu