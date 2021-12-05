SMA hastası Güneş bebek kurtarılamadı
SMA hastası 19 aylık Giresunlu Güneş Karavil isimli bebek, bağırsak enfeksiyonuna bağlı organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.
İyileşmesi için yardım kampanyası düzenlenen Güneş bebek, Amerika’daki tedavisinin ardından Giresun’a dönmüştü.
Yurda döndükten sonra bağırsaklarında enfeksiyon oluşan Güneş bebek, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve bağırsak enfeksiyonuna bağlı organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.
Güneş bebek, bugün Giresun Atatürk Meydanı’ndaki Hacı Miktat Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Keşap Karabulduk Çamlıca Köyü’ndeki aile kabristanlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
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