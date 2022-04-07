SMA hastası Medine'nin bağış kumbarası çalındı: 'Çalan ağabey, lütfen kumbaramı getir'
Gaziantep'te yaşayan 6 yaşındaki SMA hastası Medine’nin tedavisi için bağış toplanan kumbaralardan biri çalındı. Baba Hakan Birelli, "O kumbara kızımın umudu, ilaç parasıydı. Zaten kampanyamız çok yavaş ilerliyor" dedi. Medine ise kumbarasını çalan kişiye, "Çalan abi, lütfen kumbaramı getir. Ben, ilacımı almak istiyorum. Yürümek istiyorum. Arkadaşlarımla parka gitmek istiyorum" diye seslendi.
Şahinbey ilçesinde yaşayan SMA Tip 2 hastası Medine
Birelli’nin tedavisi için başlatılan kampanya kapsamında esnafa bırakılan bağış
kumbaralarından biri çalındı. Hırsızlık anı, kumbaranın bırakıldığı tatlıcı
dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı.
“ZATEN KAMPANYAMIZ ÇOK YAVAŞ İLERLİYOR”
Kızı Medine’nin yurt dışında tedavi olması için 25 milyon
TL’ye ihtiyaç olduğunu belirten baba Hakan Birelli, “Kızımız için dağıttığımız
bağış kumbarasını Tatlıcı Zafer Usta’ya bırakmıştık. Bugün kumbaramızın
çalındığını gördük. Zaten biz, sizin 1 liralarınızla, 10 liralarınızla bu kampanyayı
yürütüyoruz. O kumbara da kızımın umudu, ilaç parasıydı. Zaten kampanyamız çok
yavaş ilerliyor. O kişiyi tanıyanlar lütfen gereken yerlere bildirsin” dedi.
MEDİNE, ‘HIRSIZA’ SESLENDİ
Medine ise kumbarasını çalan kişiye seslenerek, “Çalan ağabey, lütfen kumbaramı getir. Ben, ilacımı almak istiyorum. Yürümek istiyorum. Arkadaşlarımla parka gitmek istiyorum, lütfen. Ağabeylerim, ablalarım, destekleriniz için teşekkür ederim. Lütfen benim elimi bırakmayın, ben yaşamak istiyorum" diye konuştu.
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