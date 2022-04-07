SMA hastası Medine'nin bağış kumbarası çalındı: 'Çalan ağabey, lütfen kumbaramı getir'

07 Nisan 2022 Perşembe, 08:46

Şahinbey ilçesinde yaşayan SMA Tip 2 hastası Medine Birelli’nin tedavisi için başlatılan kampanya kapsamında esnafa bırakılan bağış kumbaralarından biri çalındı. Hırsızlık anı, kumbaranın bırakıldığı tatlıcı dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı.

“ZATEN KAMPANYAMIZ ÇOK YAVAŞ İLERLİYOR”

Kızı Medine’nin yurt dışında tedavi olması için 25 milyon TL’ye ihtiyaç olduğunu belirten baba Hakan Birelli, “Kızımız için dağıttığımız bağış kumbarasını Tatlıcı Zafer Usta’ya bırakmıştık. Bugün kumbaramızın çalındığını gördük. Zaten biz, sizin 1 liralarınızla, 10 liralarınızla bu kampanyayı yürütüyoruz. O kumbara da kızımın umudu, ilaç parasıydı. Zaten kampanyamız çok yavaş ilerliyor. O kişiyi tanıyanlar lütfen gereken yerlere bildirsin” dedi.

MEDİNE, ‘HIRSIZA’ SESLENDİ

Medine ise kumbarasını çalan kişiye seslenerek, “Çalan ağabey, lütfen kumbaramı getir. Ben, ilacımı almak istiyorum. Yürümek istiyorum. Arkadaşlarımla parka gitmek istiyorum, lütfen. Ağabeylerim, ablalarım, destekleriniz için teşekkür ederim. Lütfen benim elimi bırakmayın, ben yaşamak istiyorum" diye konuştu.