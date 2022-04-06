İsmail Çipe, Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdi
Galatasaray'da eleştirilerinin hedefinde olan İsmail Çipe geleceğiyle ilgili kararını verdi. Sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan 27 yaşındaki file bekçisi, sezon sonunda takımdan ayrılacak.
Galatasaray'da sezonun ilk yarısında Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra kaleyi devralan ve gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefine yerleşen İsmail Çipe geleceğiyle ilgili kararını verdi.
Ajansspor'un haberine göre, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan İsmail, takımdan ayrılacak. 27 yaşındaki file bekçisi sözleşmesi 1 yıl daha devam etse de kendisine yeni bir sayfa açmak adına bir başka takıma gidecek.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 9 maçta forma giyen İsmail Çipe kalesinde 13 gol gördü. İsmail Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Denizlispor maçında yediği hatalı gollerle gündem olmuştu.
2015-2016 sezonunda sarı-kırmızılılarla profesyonel sözleşme imzalayan İsmail Çipe, Karagümrük, Tuzlaspor ve Kayserispor'da kiralık olarak forma giymişti.
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