İsmail Çipe, Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdi

06 Nisan 2022 Çarşamba, 15:52

Galatasaray'da sezonun ilk yarısında Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra kaleyi devralan ve gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefine yerleşen İsmail Çipe geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Ajansspor'un haberine göre, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan İsmail, takımdan ayrılacak. 27 yaşındaki file bekçisi sözleşmesi 1 yıl daha devam etse de kendisine yeni bir sayfa açmak adına bir başka takıma gidecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 9 maçta forma giyen İsmail Çipe kalesinde 13 gol gördü. İsmail Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Denizlispor maçında yediği hatalı gollerle gündem olmuştu.

2015-2016 sezonunda sarı-kırmızılılarla profesyonel sözleşme imzalayan İsmail Çipe, Karagümrük, Tuzlaspor ve Kayserispor'da kiralık olarak forma giymişti.