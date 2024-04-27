SMA'yı yenen Asrın Efe bebeğin ailesinden Vahap Seçer'e teşekkür ziyareti

Yayınlanma: 27.04.2024 - 17:14

Güncelleme: 27.04.2024 - 17:14

Mersin’de 2021 yılında henüz 43 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konan ve tedavisi için başlatılan kampanyanın başarılı şekilde tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan Asrın Efe Gülkan'ın ailesi, kendilerini yalnız bırakmayan kampanyaya destek veren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i teşekkür ziyaretinde bulundu.

Mersin’de 2 Kasım 2020’de doğan ve doğduktan 43 gün sonra SMA Tip 1 teşhisi konulan Asrın Efe bebeğin tedavi olabilmesi için ailesi tarafından yardım kampanyası başlatılmış, Asrın Efe’nin annesi Şerife Gülkan ve babası Serkan Gülkan, tedavi için gerekli miktarı tamamlayabilmek için sık sık yardım yayınları gerçekleştirmişti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de aileyle birlikte yayına katılmış ve kampanyaya destek sağlamıştı.

2021 yılının Haziran ayında 7 aylıkken kampanyası tamamlanarak tedavi olan Asrın Efe bebek, yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

SEÇER: “UMUT EDİYORUM DİĞER ÇOCUKLARIMIZ DA BİR AN ÖNCE TEDAVİ OLUR”

Asrın Efe’nin sağlığına kavuştuğunu görmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Seçer, SMA ile mücadele eden tüm çocukların bir an önce sağlığına kavuşması dileğinde bulundu. Şu anda Mersin’de SMA ile mücadele eden 3 çocuk olduğunu hatırlatan Seçer, “Mehmet Ali bebeğin de kampanyası tamamlandı, tedavi olacak. Onun için de bir yayın yapmıştık. Umut ediyorum diğer çocuklarımız da tedavi ücretini toplar ve bir an önce tedavi olur” dedi.

SMA’nın zor ve tedavisi oldukça maliyetli bir hastalık olduğuna dikkat çeken Seçer, “Bu konuya devletin el atması gerektiğini düşünüyorum. Ekonomisi uygun olmayanlar için çok zor bir durum. Hem tedavi süreci hem sonrasında ciddi bir süreç var” diye konuştu.

Asrın Efe’nin bundan sonraki sürecinin de iyi geçmesini umut ettiğini belirten Seçer, “Çok mücadele verdiniz. Bu mücadele bundan sonra da devam edecektir. Umut ediyorum ki Asrın Efe sağlığına tamamen kavuşur, başarılı bir birey olup ülkesine ve insanlığa yararlı bir insan olur” dedi.

BABA GÜLKAN: “ASIL SÜREÇ İLAÇTAN SONRA BAŞLIYOR”

Asrın Efe’nin babası Serkan Gülkan yaşadıkları süreci anlatarak, “Asrın Efe şu an ufak ufak kendini masanın etrafında tutarak gezmeye başladı, yemeklerini yiyor. Yaşıtlarından 1-1,5 sene geride ne yazık ki. Fizik tedavilerle o arayı kapatmaya çalışıyoruz” dedi. Hastalıkla mücadelede asıl sürecin ilaçtan sonra başladığını söyleyen baba Gülkan, “Şu anda diğer kampanyalara da destek oluyoruz. Kampanyalarda gönüllülere şunu söylüyoruz; insanların bundan sonra da maddi ihtiyaçları var. Eğer insanların maddi gücü yeterli değilse bir şeyler eksik kalıyor. Çünkü ilaçtan sonra çok farklı bir süreç başlıyor” diye konuştu.

ANNE GÜLKAN: “ASRIN EFE’NİN YAŞAM STANDARDI OLABİLDİĞİNCE ARTTI”

Asrın Efe’nin annesi Şerife Gülkan, kampanya sürecinde maddi ve manevi anlamda yanlarında olan Başkan Seçer ile Mersin halkına teşekkürlerini iletti. Anne Gülkan, “Bu da bizim Mersin’de yaşamımızdaki en büyük şansımızdı diye düşünüyoruz. Biz maalesef bu SMA hastalığında en ağır tiplerinden birini yaşıyorduk ve çocuğumuz SMA tip 1 hastasıydı. Asrın Efe şu anda evin içinde tutunarak yürüyebiliyor, istediği yemekleri yiyebiliyor, bizimle çok güzel bir iletişim kuruyor. Bunlar tabi ki de bize çok büyük mutluluk veriyor. Çünkü bizim çocuğumuz biz bu tedaviyi almadan önce bir parmağını dahi kımıldatamıyordu. Asrın Efe’nin yaşam standardı olabildiğince arttı” dedi.

SMA hastalığı ile mücadele için gereken tedavinin Türkiye’ye de gelmesini istediklerinden söz eden Anne Gülkan, “SMA hastalığıyla mücadele eden çocuklarımızla ilgili hastanelerin kurulmasını ve en başta donanımlı doktorlarımızın olmasını istiyoruz. Ayrıca bunun yanı sıra şu anda Asrın Efe’nin ve Asrın Efe gibi olan birçok çocuğumuzun eğitimi, mutluluğu ve sosyalleşmesi de bizim için çok önemli. En büyük arzumuz bu alanların iyileştirilmesi” diye konuştu.