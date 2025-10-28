Şoför el frenini çekmeyi unuttu: Minibüs kayarak 6 araca çarptı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Esentepe Mahallesi 2391. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 LND 73 plakalı kapalı kasa minibüsün şoförü, park ettiği araçtan el frenini çekmeden indi. Bir süre sonra geri geri kaymaya başlayan minibüs, yaklaşık 600 metre kaydığı yolda 6 araca çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda hasar oluştu. Okul önünde meydana gelen olayda öğrencilerin evlerine erken gönderilmiş olması olası faciayı önledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

"BUGÜNÜN MUCİZESİ, OKULUN ERKEN DAĞILMASIYDI"

Mahalleli Ömer Bingöl, “Park halinde bir araç vardı. Aracın içinde kimse olmadığı söylendi. Ben de göremedim ama geri geri kaydığını gördük. Park halindeki araçlara çarpa çarpa ilerledi. Ciddi maddi hasar oluştu. Bugünün en büyük mucizesi, okulun erken dağılmış olmasıydı. Yoksa burada can kaybı yaşanabilirdi" dedi.

"ARAÇTA KİMSE YOKTU"

Kazaya tanık olan Ali Açık ise, “Olay gözlerimizin önünde oldu. Normalde okulun önü çok kalabalık olur, iğne atsan yere düşmez. Eğer o saatte öğrenciler dışarıda olsaydı, çok sayıda can kaybı yaşanabilirdi. Araba taşın üzerinde durmasaydı, aşağıda daha büyük bir facia olurdu. Araçta kimse yoktu; olsaydı zaten aracı durdururdu" ifadelerini kullandı.