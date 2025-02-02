Şoför kalp krizi geçirdi, direksiyona geçen kadın yolcu faciayı önledi!

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otobüsü, bir kadın yolcu direksiyona geçerek durdurdu. Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralanırken, büyük bir facia son anda önlendi.

Şoför kalp krizi geçirdi, direksiyona geçen kadın yolcu faciayı önledi!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 02.02.2025 - 15:32

Kaza, gece saatlerinde Dilovası’nın Tavşancıl Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otobüs bariyere çarparak ilerlemeye devam etti. Bu sırada bir kadın yolcu hızla direksiyona geçerek otobüsü kontrol altına almaya çalıştı ve büyük bir faciayı önledi.

Kazada hafif yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otobüsteki diğer yolcular ise olay yerine yönlendirilen başka bir otobüse alınarak yolculuklarına devam etti.

Kaza sebebiyle otobüste maddi hasar meydana geldi.


Etiketler: #kocaeli #yolcu otobüsü #kalp krizi

İlgili Haberler

Burdur'da 3 araçlık zincirleme kaza: 9 kişi yaralandı

Burdur'da 3 araçlık zincirleme kaza: 9 kişi yaralandı
Tekirdağ'da 'ışık ihlali' kaza getirdi: 1 yaralı

Tekirdağ'da 'ışık ihlali' kaza getirdi: 1 yaralı
TAG Otoyolu'nda feci kaza... TIR ve otomobil yandı: 1 ölü, 19 yaralı

TAG Otoyolu'nda feci kaza... TIR ve otomobil yandı: 1 ölü, 19 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler