Burdur'da 3 araçlık zincirleme kaza: 9 kişi yaralandı

Burdur’un Bucak ilçesinde 2 minibüs ve 1 otomobilin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Burdur'da 3 araçlık zincirleme kaza: 9 kişi yaralandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 02.02.2025 - 10:03

Burdur’un Bucak ilçesi Cami Mahallesi Ramazan Selen Bulvarı ile Türkerler Caddesi kesişiminde dün saat 17.50 sıralarında Necip Ö.(50) idaresindeki 07 KT 384 plakalı Mercedes marka minibüs ile Recep İ.(62) idaresindeki 15 AAD 442 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 15 ABV 572 plakalı başka bir minibüse çarparak durabildi.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada Mercedes minibüsün sürücüsü Necip Ö. ve araçlarda yolcu olarak bulunan Mihriban S.(34), Şaziye Ö.(52), Havva N. S.(7), Havva S.(73), Deniz S.(40), Kağan E. Ç.(7), Ahsen B. Ç.(5) ve Yunus İ.(40) yaralandı.

Kaza sonrası çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında araç içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslar ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #Burdur

İlgili Haberler

Burdur'da sır olay: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Burdur'da sır olay: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Ülkü Ocakları eski il yöneticisi Samet Ali Irmak’ın kaçırılarak işkence yapıldığı öne sürüldü: Burdur’da işkence davası

Ülkü Ocakları eski il yöneticisi Samet Ali Irmak’ın kaçırılarak işkence yapıldığı öne sürüldü: Burdur’da işkence davası
Burdur'daki 'kardeş' cinayetinde iddianame kabul edildi: 3 kardeş için istenen ceza belli oldu

Burdur'daki 'kardeş' cinayetinde iddianame kabul edildi: 3 kardeş için istenen ceza belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler