Tekirdağ'da 'ışık ihlali' kaza getirdi: 1 yaralı

Tekirdağ’da ışık ihlali sonucu iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da 'ışık ihlali' kaza getirdi: 1 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 02.02.2025 - 09:02

Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi Kavşağı’nda dün gece 21.30 sıralarında, vize yönüne giden E.A. idaresindeki 59 NB 354 plakalı otomobil ile Saray’dan Çukuryurt Mahallesi yönüne seyreden K.E. yönetimindeki 34 HHK 768 plakalı otomobil ışık ihlali sonucu kavşakta çarpıştı.

BİR KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 34 HHK 768 plakalı otomobil sürücüsü K.E. ilk müdahalenin ardından ambulansla Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #tekirdağ

İlgili Haberler

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da 365 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'da 365 litre sahte içki ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler