Tekirdağ'da 'ışık ihlali' kaza getirdi: 1 yaralı
Tekirdağ’da ışık ihlali sonucu iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi Kavşağı’nda dün gece 21.30 sıralarında, vize yönüne giden E.A. idaresindeki 59 NB 354 plakalı otomobil ile Saray’dan Çukuryurt Mahallesi yönüne seyreden K.E. yönetimindeki 34 HHK 768 plakalı otomobil ışık ihlali sonucu kavşakta çarpıştı.
BİR KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 34 HHK 768 plakalı otomobil sürücüsü K.E. ilk müdahalenin ardından ambulansla Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #tekirdağ
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