Şoförler Odası önünde 'APP plaka' kuyruğu: 140 bin lira cezası var!

Yürürlüğe giren Trafik Ceza Kanunu uygulaması nedeniyle araçlarında standartlara aykırı (APP) plaka kullanan ve resmi mühür ve güvenlik unsurlarına uymadığı tespit edilen sürücülere ilk ihlalde 140 bin para cezası kesilecek ve sürücü belgeleri 30 günlüğüne geri alınacak. İhlalin aynı yıl içinde ikinci tekrarında ise ceza miktarı 280 bin lira olacak ve sürücülerin ehliyetine 60 günlüğüne el konulacak. Yeni düzenleme çerçevesinde ceza yememek için sürücüler Küçükçekmece Şoförler Odası önünde yoğun kalabalık oluşturdu.

"PANİK YAPARAK PLAKALARI DEĞİŞTİRMEYE GELDİK"

Cezayı öğrenir öğrenmez panikle plakasını değiştirmeye geldiğini belirten bir vatandaş, "İnternette sosyal medyada gördüğümüz plakaya yazılan cezalar şu an gündemde ‘APP’ plakanın güncel sistemde uygun olmadığı belirtiliyor. Son zamanlarda gündemde olan haberlerden dolayı panik yaparak plakaları değiştirmeye geldik" dedi.

"YAKLAŞIK 3 SAATTİR SIRADAYIZ"

3 saattir sırada burada beklediğini ifade eden Doğan Özçelik, "Satın aldığım aracın ön plakası orijinal arka plakası ‘APP’ plaka çıktı polis arkadaşlar değiştirmemi söyledi. E-devlet üzerinden tek plaka için başvuru yaptım. 140 bin lira gibi bir cezadan bahsediliyor. Tüm şoförlerin dikkat etmesini rica ediyorum. Yaklaşık 3 saattir sıradayız maalesef içeride 1 kişi görev yapıyor şoförler odasından destek istiyoruz" diye konuştu.

APP PLAKA NEDİR?

Son günlerde trafik denetimlerinde uygulanan ağır para cezalarıyla gündemden düşmeyen APP (Avrupa Pres Plaka), araç sahipleri arasında büyük bir bilgi kirliliğine yol açtı. Peki, binlerce liralık cezaya ve ehliyete el konulmasına neden olan APP plaka tam olarak nedir?

APP plaka, standart plakaların aksine daha kalın, köşeli veya farklı yazı karakterleri kullanılarak basılan, görsel olarak daha "dolgun" duran plakalara deniyor. Genellikle modifiye tutkunları tarafından tercih edilen bu plakalar, yetkili kurumlar (Şoförler Odası ve Darphane) dışında, merdiven altı atölyelerde basılıyor.