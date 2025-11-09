Şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü kaza yaptı, şoför hayatını kaybetti

Yıldız Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda Beşiktaş yönüne seyir halinde olan 34 HO 2429 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü Mehmet Ç. direksiyon başında kalp krizi geçirdi.
Kontrolden çıkan otobüs kaldırımdaki beton refüjü aşarak bir ağaca çarpıp durdu. Çarpmanın etkisiyle ağaç yerinden söküldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kalp krizi geçiren şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası otobüsteki yolcular tahliye edildi.
Kalp krizi geçiren İETT şoförü Mehmet Cılasın’ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.