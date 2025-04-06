Soğuk hava geri geliyor: 10 dereceye kadar düşecek!

Yayınlanma: 06.04.2025 - 15:44

Güncelleme: 06.04.2025 - 15:44

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, yarından itibaren hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor.

Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek yurtta, sıcaklıklar batı kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece, diğer bölgelerde ise 8-10 derece altına inecek.

Yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Soğuk hava batıda hafta sonuna kadar, diğer bölgelerde ise gelecek hafta başına kadar etkisini gösterecek.

Ayrıca Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında zirai don riski bulunuyor.

En düşük sıcaklığın Ankara'da sıfırın altında 2, İstanbul'da 2, İzmir'de 5, Konya'da sıfırın altında 2, Antalya'da 8, Bolu'da sıfırın altında 2, Samsun'da 4, Trabzon'da 3, Erzurum'da sıfırın altında 6, Malatya'da sıfırın altında 1 ve Diyarbakır'da 3 derece olması bekleniyor.