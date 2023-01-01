İzmir, Gülşen'in şarkılarıyla 2023'e girdi
İzmirliler, Gündoğdu Meydanı’nda Şarkıcı Gülşen'in şarkılarıyla yeni yıla 'merhaba' dedi. İlk halk konserini İzmir’de veren Gülşen, ‘Yatcaz Kalkcaz Ordayım’ şarkısı ile sahneye çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, barışı simgeleyen zeytin fidanı verdi. Gülşen'in sahneye çıktığı sırada kısa süreliğine elektrikler kesildi.
Şarkıcı Gülşen, yılbaşı gecesi İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda sahneye çıkarak binlerce yurttaşa şarkılarını söyledi. İmam hatip liselilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılanan şarkıcı Gülşen 4.5 ay sonra ilk defa sahne aldı. öylece uzun bir aradan sonra ilk halk konserini İzmir’de vermiş olacak. ‘Yatcaz Kalkcaz Ordayım’ şarkısı ile sahneye çıkan Gülşen’e İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, barışı simgeleyen zeytin fidanı verdi.
ELEKTRİK KESİLDİ
Gülşen'in sahneye çıktığı sırada kısa süreliğine elektrikler kesildi. Şarkı arasında ‘Sizleri çok özledim’ diyerek seslenen Gülşen, “Muhteşemsin İzmir. Malum elektrik kesildi. Ama ben bunu sevgi patlaması olarak görüyorum. 2023, ülkemiz, ailemiz ve dünyamız için barış yılı olsun. Hepimizin ihtiyacı barış” dedi.
Sahneye çıkan ve Gülşen'e zeytin fidanı veren Tunç Soyer ise, “Fidan, İzmir’in hoşgörüsünün, ölümsüz dostluğumuzun simgesi olsun. Yepyeni bir yıla giriyoruz. Muhteşem yıl olacak. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının başlangıcı. Aynı 100 yıl önce olduğu gibi yien büyük bayramlarla mutluluklarla yaşayacağız bu yılı. Yine sımsıkı sarılacağız birbirimize. Hayalleriniz gerçek olacak. Bir şey değişecek her şey değişecek” diye konuştu.
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