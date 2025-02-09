Sohbet etmek için buluştu, pompalı tüfekle vurdu

Yayınlanma: 09.02.2025 - 09:53

Güncelleme: 09.02.2025 - 09:53

Adana'nın Seyhan ilçesinde, iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Yusuf A., tartıştığı Ayhan Moralı'yı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Yusuf A. ile Ayhan Moralı, cadde üzerinde sohbet etmek için buluştu. Ancak bir süre sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf A., Moralı’yı darp ettikten sonra otomobilinden aldığı pompalı tüfekle ateş etti. Göğsünden vurulan Moralı, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Moralı, hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Yusuf A. ise polis ekiplerince bir sokak arasında yakalanarak gözaltına alındı.