Şok Market depo işçileri eylemlerini sürdürecek: Yarın kitlesel basın açıklaması yapılacak

Trabzon’un Arsin ilçesinde bulunan Şok Market deposunda yaşanan işten çıkarmaların ardından işçilerin grev çadırı kurarak başlattığı direniş devam ediyor.

Yağmur ve çamura rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan işçiler, yarın gerçekleştirecekleri yürüyüş öncesi dayanışma çağrısı yaptı.

DGD-SEN Karadeniz Bölge Temsilcisi Hüseyin Uğur Şahin, yarınki eylemle ilgili direniş çadırında, “ŞOK market çalışanları olarak yarın akşam Trabzon Meydan Atatürk heykelinin önünde basın açıklaması yapacağız. Tüm halkımızı bize destek vermeye davet ediyoruz” dedi.