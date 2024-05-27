'Sokak hayvanları' tasarısı bu hafta TBMM'ye sunulacak

AKP'nin Hayvanları Koruma Kanunu'nda düzenlemesine ilişkin yasa tasarısının çalışmalarında sona gelindi. Düzenleme bu hafta TBMM'ye sunulacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 10:06
'Sokak hayvanları' tasarısı bu hafta TBMM'ye sunulacak
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Hayvanları Koruma Kanunu'nun düzenlenmesiyle ilgili teklifte sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı çalışmalarını tamamladı.

Taslakta, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderilme aşamasına gelindi. AKP, hazırlanan düzenlemeyi bu hafta Meclis'e sunacak. 

'UYUTMA' TARTIŞMALARI 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine harekete geçen AKP kurmayları, “hayati tehlike” oluşturdukları gerekçesiyle sokak hayvanları ile ilgili Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklik için çalışma başlattı.

Önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması planlanan yasa teklifinde sokak köpeklerinin 'uyutulması' öngörülüyordu. Ancak kamuoyundan gelen tepkiler üzerine AKP'nin teklifte düzenlemeye gittiği aktarılmıştı. 

2021'DE DÜZENLENMİŞTİ

Kedi, köpek gibi evcil hayvanlara çip takılarak dijital kimlik sistemi getiren, ev hayvanlarını terk edenlere yaptırımlar öngören Hayvanları Koruma Kanunu Temmuz 2021’de yürürlüğe girmişti. O dönemde sokak hayvanlarının uyutulması seçeneği, hayvan haklarına ilişkin derneklerin ve sivil toplumun, kamuoyunun muhalefetine takılmıştı.


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