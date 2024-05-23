Sokak hayvanları yasası maddeleri neler? Sokak hayvanları uyutulacak mı?

AKP'nin sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi hazırlıklarının sonuna geldiği aktarıldı. Hayvan hakları yasa teklifiyle sahipsiz sokak hayvanlarının uyutulmasına ilişkin düzenleme planlanıyor. Peki, Sokak hayvanları yasası maddeleri neler? Sokak hayvanları uyutulacak mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 10:39
Sokak hayvanları yasası maddeleri neler? Sokak hayvanları uyutulacak mı?
Abone Ol google-news

Son yıllarda sıkça tartışılan ve çözüm yolu aranan sokak köpekleri konusu ile ilgili AKP çalışmalara başlandı. Peki, Sokak hayvanları yasası maddeleri neler?  Sokak hayvanları uyutulacak mı?

SOKAK KÖPEKLERİ UYUTULACAK MI?

AKP'nin hazırladığı kanun teklifi taslağında, tartışmalı bir konu olan "uyutma" maddesi de yer alıyor.

Her belediye, barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanı yayınlayacak. Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek.

30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak. AK Partili kaynaklar uyutma yöntemi için "merhamet koşulları içinde, acısız, iğne kullanılan bir yöntem olacak" değerlendirmesini yaptı.

Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanan yeni köpekler gelecek ve süreç aynı şekilde devam edecek.

Sahiplenilen hayvanlara ise çip takılacak. Sahiplenen kişinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediği takip edilecek.

Kedi, köpek gibi evcil hayvanlara çip takılarak dijital kimlik sistemi getiren, ev hayvanlarını terk edenlere yaptırımlar öngören Hayvanları Koruma Kanunu Temmuz 2021’de yürürlüğe girmişti. 

Yasa, sokak hayvanlarının da kısırlaştırılarak popülasyonunun azaltılmasını öngörüyor. 


AKP haberleri sokak hayvanları haberleri Sokak köpekleri haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel, 'iki arsız metin yazarı' diyerek Sinan Ateş cinayetini sormuştu: MHP'li Yönter ve Semih Yalçın'dan 'yanıt' geldi

Özgür Özel, 'iki arsız metin yazarı' diyerek Sinan Ateş cinayetini sormuştu: MHP'li Yönter ve Semih Yalçın'dan 'yanıt' geldi
Tek ısırık hamile kadının hayatını mahvetti!

Tek ısırık hamile kadının hayatını mahvetti!
Şirin Payzın Halk TV'ye veda etti

Şirin Payzın Halk TV'ye veda etti
Taşınması kararı alınan okulda, pencereye çıkıp atlamaya kalkıştı

Taşınması kararı alınan okulda, pencereye çıkıp atlamaya kalkıştı
Tarihi törenden çarpıcı görüntüler: Cenaze namazını dini lider kıldırdı

Tarihi törenden çarpıcı görüntüler: Cenaze namazını dini lider kıldırdı
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift bir Marvel filminde mi yer alacak?

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift bir Marvel filminde mi yer alacak?
MetroPOLL Araştırma'dan 'en beğenilen siyasetçiler' anketi: İlk sırada Mansur Yavaş yer aldı

MetroPOLL Araştırma'dan 'en beğenilen siyasetçiler' anketi: İlk sırada Mansur Yavaş yer aldı
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!