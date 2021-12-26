Sokak hayvanlarını unutmayın: 2 kedi donarak öldü
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 2 sokak kedisi, soğuk nedeniyle donarak öldü.
Termometrelerin eksi 20 derece gösterdiği Kahramanmaraş'ta, soğuk hava insanlar kadar sokakta yaşayan hayvanları da etkiliyor.
Göksun ilçesinde bir köpeğin donarak ölmesinin ardından bugün de sokak kedileri aynı nedenle can verdi.
Göksun'a bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yurttaşlar, iki kedinin hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü. Kedilerin donarak öldüğü belirlendi.
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