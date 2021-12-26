Sokak hayvanlarını unutmayın: 2 kedi donarak öldü

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 2 sokak kedisi, soğuk nedeniyle donarak öldü.

DHA
26 Aralık 2021 Pazar, 14:27
Sokak hayvanlarını unutmayın: 2 kedi donarak öldü
Abone Ol google-news

Termometrelerin eksi 20 derece gösterdiği Kahramanmaraş'ta, soğuk hava insanlar kadar sokakta yaşayan hayvanları da etkiliyor.

Göksun ilçesinde bir köpeğin donarak ölmesinin ardından bugün de sokak kedileri aynı nedenle can verdi.

Göksun'a bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yurttaşlar, iki kedinin hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü. Kedilerin donarak öldüğü belirlendi.





Video Haberler

En Çok Okunan Haberler