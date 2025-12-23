Sokak hayvanlarının tedavisi bürokrasiye takıldı, çip zorunluluğu öne sürüldü: İyilik yapan risk altında

Evcil hayvan sahiplerine kedi ve köpek çipleri için tanınan ek süre sona eriyor. 31 Aralık’tan sonra kedi ve köpeklerine çip taktırmayanlara para cezası kesilecek. Ayrıca çipsiz hayvanlara bakılmayacağı öne sürülürken sokak hayvanlarının durumu soru işareti yarattı.

Hayvanseverler ve veteriner hekimler, e-reçete sisteminde yapılan son değişikliklerin sokak hayvanlarının tedaviye erişimini ciddi biçimde zorlaştırdığını savunuyor. Serbest Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilsay Kanat, mevcut uygulamaların hem veteriner hekimleri hem de iyi niyetle hayvanlara yardım etmek isteyen yurttaşları hukuki riskle karşı karşıya bıraktığını söyledi.

‘GEREĞE UYMUYOR’

E-reçete sisteminin yaklaşık sekiz yıl önce yürürlüğe girdiğini hatırlatan Kanat, sistemin başından beri sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini belirtti. Kanat, “Bu sistem ilk getirildiğinde bizden sokak hayvanlarını, tedaviye getiren kişilerin TC kimlik numaraları üzerine kaydetmemiz istendi. Buna açıkça itiraz ettik. Çünkü sokak hayvanlarının hukuki sorumluluğu bireylerde değil, yerel yönetimlerde” dedi. Tepkiler üzerine sistemde bir süreliğine sokak hayvanlarının belediyeler üzerinden kaydedilebildiğini aktaran Kanat, bu seçeneğin son 15 gün içinde kaldırıldığını söyledi. Kanat, bu değişiklikle birlikte sahipsiz hayvanların resmi olarak tedavi edilmesinin fiilen imkânsız hale geldiğini ifade etti.

Kanat, sokakta hasta bir hayvanı tedavi ettirmek isteyen yurttaşların da ciddi kaygı yaşadığını ifade etti. 1 Ocak’tan sonra çipsiz hayvanlara yönelik yaptırımların artacağına dikkat çeken Kanat, “İnsanlar iyi niyetle bir hayvanı veterinere getirdiğinde, ileride ceza alıp almayacağını bilmiyor. Bu belirsizlik, yapılan iyiliği bile tehlikeye sokuyor” dedi. Kanat, yurttaşların geri adım atmasına neden olabileceğine dikkat çekti.

Kanat, asıl hedefin sokakta çipsiz hayvan bırakmamak olduğunu söyleyerek “Yetkililerle yaptığımız görüşmelerden anladığımız kadarıyla çipsiz hayvanların belediyeler tarafından toplanması ve barınaklarda tutulması hedefleniyor” ifadelerini kullandı. Bazı barınak kayıtlarında, tedavi edilen kediler için “Kanun kapsamında tedavisi yapılmış ve barınakta tutulmaktadır” ifadelerinin yer aldığını aktaran Kanat, sahadaki uygulamaların bu yönde ilerlediğini söyledi. Kanat, “Birçok insanın hayvanlarla kurduğu bağ, sokakta bulduğu bir kediyle başlar. Onu tedavi ettirir, sonra sahiplenir. Mevcut sistem bu süreci baltalıyor” diye konuştu.