Sokak köpekleri 22 koyunu öldürdü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, sokak köpekleri girdiği ahırda 22 koyunu öldürdü, 9’unu da yaraladı.

DHA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 17:37
Sokak köpekleri 22 koyunu öldürdü
Abone Ol google-news

Tavşanlı ilçesine bağlı Göbel köyünde sokak köpekleri, çiftçi Levent Güdücü’nün evinin yanındaki ahıra girip koyunlara saldırdı. 

Köpekler 22 koyunu öldürdü, 9’unu ise yaraladı. Sesler üzerine ahıra gelen Levent Güdücü, köpekleri uzaklaştırdı.

Sokak köpeklerine çare bulunmasını isteyen Güdücü, “Mağdur durumdayım. Rabbim kimseyi böyle sınav yapmasın. Köpekler sanki koyunlarımın içlerinden seçerek yemiş. İki çocuğum var ve ailemin geçim kaynağı koyunlarımdı. Kurbanda satarak aldığımız yere paranın bir kısmı ile borcumu ödeyip, geri kalan ile yem alacaktım” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kütahya sokak köpeği koyun

İlgili Haberler

Edirne'de çöpe atılan 5 köpek yavrusunu temizlik işçileri buldu

Edirne'de çöpe atılan 5 köpek yavrusunu temizlik işçileri buldu
Mersin'de köpekbalığı kıyıya vurdu... Nesli tehlike altında tür olduğu belirlendi

Mersin'de köpekbalığı kıyıya vurdu... Nesli tehlike altında tür olduğu belirlendi
Mersin'de ölü

Mersin'de ölü "altı solungaçlı köpekbalığı" kıyıya vurdu

En Çok Okunan Haberler