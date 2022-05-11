Sokak ortasında cinayet: Tabancayla vurularak öldürüldü
Adana'da sokak ortasında kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla göğsünden vurulan Yalçın Fırat (30), hayatını kaybetti. Şüphelinin polis tarafından arandığı kaydedildi.
Olay, saat 07.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yalçın Fırat, sokakta kavga ettiği kişi tarafından tabancayla göğsünden vuruldu. Fırat yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Silah sesini duyup, evlerinden çıkanlar, Yalçın Fırat'ı yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yalçın Fırat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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