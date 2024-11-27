Sokak ortasında dehşet saçan şahıslara ceza yağdı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada 1 kişinin öldürülmesi, 5 kişinin yaralanması, iki ev ve bir aracın kundaklanmasıyla ilgili yargılanan 7 sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 24 Şubat 2022’de iddiaya göre iki aile arasında küfür yüzünden çıkan kavgada Ertaş Özariş, Tarık Tanaç’ı pompalı tüfekle vurarak öldürüldü, olayda 5 kişi de yaralanmıştı. Olayın devamında iki ev ve bir araç kundaklandı, 5 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
İfadeleri alınan Salih Özariş, Ertaş Özariş, Yavuz Özariş, Erkan Özariş ve E.Ö. adliyeye sevk edildi, E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, diğer 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erkan, Salih ve Yavuz Özariş de yargılama aşamasında tahliye edildi.
CEZA YAĞDI
Tarık Tanaç’ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Mahkeme salonunda tutuklu sanık Ertaş Özariş ve avukatı hazır bulunurken, diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Tahliyesini isteyen sanık Özariş, eşi ve çocuklarının mağdur durumda olduğunu söyledi.
Ertaş Özariş, Tarık Tanaç’a yönelik ’kasten öldürme’ suçundan tahrik indirimi de uygulanarak 18 yıl hapis, Sedat Tanaç’a karşı ’öldürmeye teşebbüs’ suçundan 9 yıl, Alemdar, Vedat ve Yasemin Tanaç’a karşı ’kasten yaralama’ suçundan ise toplam 5 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Salih Özariş’e 11 yıl 3 ay, Erkan Özariş’e 4 yıl 6 ay, Yavuz Özariş’e 9 yıl, Tahir Tanaç’a 5 ay 18 gün, Yılmaz Tanaç’a 5 ay 18 gün, Vedat Tanaç’a 5 ay 18 gün hapis cezası verildi. Ayrıca Vedat Tanaç, ’mala zarar verme’ suçundan da 5 ay hapis cezası aldı.
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