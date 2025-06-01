Sokak ortasında katledilmişti... 'İlknur Çetin' cinayetinde gerekçeli karar açıklandı

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde Ali İhsan Kaya ile İlknur
Çetin arasında 25 Nisan 2024'te saat 09.00 sıralarında sokakta iddiaya göre
kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Kaya, yanındaki bıçakla otel personeli
olan Çetin'i bıçakladı. İki el, bilek, göğüs ve başına bıçak darbeleri alan
İlknur Çetin, kanlar içinde yere yığıldı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı
kontrolde Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Elektrikli bisikletle kaçan şüpheli, bir süre sonra Atatürk
Caddesi'nde yakalandı. Sağ bacağı aksayan Ali İhsan Kaya, hastaneye götürüldü.
Kaya'nın bacağının kırık olduğu belirlenip, alçıya alındı.
Polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyleyen Kaya,
işlemlerinin ardından tutuklandı.
Ali İhsan Kaya'nın cinayetin ardından kaldığı aparta girip,
kıyafetini değiştirdikten sonra dışarıya çıktığı anlar da iş yerinin güvenlik
kamerasına yansıdı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan
iddianamede; Ali İhsan Kaya'nın 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme'
suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Kaya'nın, yargılanmasına 8
Ocak'ta Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Savcı, ilk duruşmada
mütalaasını verip, sanık Kaya için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
verilmesini talep etti.
Davanın ikinci duruşması 12 Mart'ta görüldü. Duruşmaya,
tutuklu sanık Kaya ile avukatlar katıldı. Otel çalışanı 2 tanık ve İlknur
Çetin'in eski eşi Z.Ç. duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile
katıldı. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Ali İhsan Kaya'nın ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi, indirim uygulamadı.
Mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Kaya'nın
geçmişte de ‘Kadına yönelik tehdit-hakaret’ suçlarından yargılandığı, denetimli
serbestlik süresi içindeyken yeniden suç işlediği ve pişmanlık göstermediği, Türk
Ceza Kanunu'nun 62’nci maddesi kapsamında cezada indirim yapılması için gerekli
şartların oluşmadığı yer aldı.
Kaya'nın olaydan sonra kaçmaya çalışması, geçmişte de benzer
suçlardan yargılanması ve duruşmalarda pişmanlık göstermemesi, indirimsiz ceza
verilmesinin gerekçeleri arasında gösterildi.