Sokak ortasında pompalı tüfekle ateş etti!
Çorum'da 18 yaşındaki bir şahıs husumetli olduğu öğrenilen kişiye pompalı tüfekle ateş etti. Park halindeki bir otomobil saçmaların hedefi oldu.
Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde 18 yaşındaki G.G., husumetli olduğu M.A. (17) E.Y. ve yanında bulunan bir kişiye sokak üzerinde pompalı tüfek ile ateş etti. G.G. ateş etmesinin ardından olay yerinden kaçtı.
OTOMOBİLE İSABET ETTİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken pompalı tüfekten çıkan saçmalar park halindeki bir otomobile isabet etti.
Polis ekipleri olaya karışan G.G.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
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