Sokak ortasında pompalı tüfekle ateş etti!

Yayınlanma: 31.08.2023 - 09:39

Güncelleme: 31.08.2023 - 09:39

Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde 18 yaşındaki G.G., husumetli olduğu M.A. (17) E.Y. ve yanında bulunan bir kişiye sokak üzerinde pompalı tüfek ile ateş etti. G.G. ateş etmesinin ardından olay yerinden kaçtı.

OTOMOBİLE İSABET ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken pompalı tüfekten çıkan saçmalar park halindeki bir otomobile isabet etti.

Polis ekipleri olaya karışan G.G.’nin yakalanması için çalışma başlattı.