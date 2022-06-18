Sokak ortasındaki kavgayı görüntüleyen gazetecilere saldırdılar!

18 Haziran 2022 Cumartesi, 18:55

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokak ortasında kavga eden şahıslar, kendilerini görüntüleyen muhabirlere saldırdı.

Olay, gece yarısı Uzunyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Güldemet Kızıl, sokak ortasında 2 İngiliz ve bir Türk erkekten oluşan bir grubun kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine gitti. Kızıl'ın kendilerini görüntülemesine sinirlenen şahıslar kendi kavgalarını bırakıp, muhabire saldırdı. Kızıl'ın elindeki cep telefonunu alan şahıslar telefonu yere atıp kırdı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da olaya müdahale etmesi ile şahıslar bölgeden uzaklaştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kamera kayıtlarını inceleyerek şahısların kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Muhabir Kızıl'ın şikayetçi olması üzerine polis ekipleri tarafından adreslerinden alınan şüpheliler emniyete getirildi. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.