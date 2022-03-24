Sokak röportajı sonrası 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı

24 Mart 2022 Perşembe, 14:04

İzmir'in Menemen ilçesinde, sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle dün gözaltına alınan alınan V.Y., çıkarıldığı mahkemece, "Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit" suçlarından tutuklandı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Mart'ta, Menemen'de sosyal medyadan yayın yapan kanala verdiği sokak röportajında kullandığı sözler nedeniyle V.Y. hakkında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatı üzerine polis, V.Y.'yi dün gözaltına aldı. V.Y., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.