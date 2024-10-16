Sokaklar çetelere bırakıldı, çeteler çocuklara yöneldi

Yayınlanma: 16.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.10.2024 - 04:00

Türkiye’de yoksulluğun getirisiyle artan suç oranları çocukları da etkisi altına aldı. Sokaklar suç çetelerinin kontrolüne geçtikçe çeteler de eleman temininde çocuklara yöneliyor.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TBMM Genel Kurulu’nun 10 Ekim’deki oturumunda çocuklarda artan suç oranlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkkan şunları söyledi: “Çocuklar ergenlik döneminde çeteleşiyor. Yaşları 16’dan aşağı.

‘SUÇA ÖZENİYORLAR’

Emniyet bunları ‘Z kuşağı mafya’ olarak tanımlıyor. Sosyal medyada kendilerini örnek aldıkları suç örgütleri var ve onlara özeniyorlar. İşin bir başka boyutu da bu çocuklar cezaevine girdiklerinde daha farklı suç işleme metotlarını da öğreniyorlar. İçeriden hazır eleman olarak çıkıyorlar.”

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı da 8 Ekim’deki oturumda çocuklarda artan suç oranlarına dikkat çekerek “TÜİK’e göre 2023 yılında yarım milyondan fazla çocuk bir olaya karışmış ve bunların 178 bin 834’ü gasp, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu gibi suçlar işlemiş. 2020’den bu yana mağdur çocuk sayısında yüzde 42, suça sürüklenen çocuk sayısındaysa yüzde 57 artış olmuş. Neden? Anlamalı ve o nedeni ortadan kaldırmalıyız” dedi.

2 BİN ÇOCUK TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ

Türkiye’de çocuk hükümlü ve tutuklu sayısındaki acı tablo TÜİK’in 2022 istatistiklerinde de göze çarpıyor. Türkiye’de toplam 2 bin 76 çocuk tutuklu ve hükümlü. 12-18 yaş arası çocuklardan 2 bin 7’si erkek, 69’u kız çocuğu. Kapalı ceza infaz kurumunda bulunan çocukların örgün eğitim hakkı olmamasına karşın eğitimevinde bulunan çocukların bu hakları var. Ancak bu yerde bulunan çocuklar ise cezalarının uzun olması nedeniyle eğitimlerini sürdüremiyor. Ayrıca, koğuşlarda akran zorbalığının yaşanması ve “koğuş ağalığı” sisteminin bulunması, çocukların gelişimini de olumsuz etkileyen başka bir olumsuzluğu oluşturuyor.