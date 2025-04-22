Sokakta darbedilen kişiyi gören genç kızın saldırganlara tepkisi kamerada
Bursa'da sabah saatlerinde yaşanan kavga, genç bir kızın cesur müdahalesiyle son buldu. Sokakta darbedilen kişiye yardım eden genç kız, saldırganlara da tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa'da, sokakta darbedilen kişiyi gören genç kız, olayı sonlandırıp, saldırganlara da tepki gösterdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, sabah saatlerinde, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. 3 şüpheli, sokakta karşılaştıkları kişiyi darbetti. Bağrışları duyan genç bir kız, şüphelilerin yanına gidip kavgayı ayırdı ve ardından tepki gösterdi. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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