Sokakta kadını bıçakladı, 'Görünce heyecanlandım, birden saldırdım' dedi!

Olay, 8 Haziran günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan S. (28), Nursel S.’nin (27) evinin olduğu sokağa gitti. Nursel S.’yi gören Ramazan S., genç kadına saldırarak 7 yerinden bıçakladı.

Çevredekilerin olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Nursel S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"SOKAKTA GÖRÜNCE HEYECANLANDIM, SALDIRDIM"

Olayın ardından çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli Ramazan S.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlının, Nursel S.'yle ortaokul yıllarında aynı okulda eğitim gördüğü ve o dönemden bu yana ona karşı duygular beslediği belirlendi.

Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenilen şüphelinin, "O yıllardan beri ona ulaşmak istiyordum. Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ramazan S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi süren Nursel S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.