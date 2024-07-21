Sokakta yürüyordu, neye uğradığını şaşırdı! Taşlı saldırı kamerada

Yayınlanma: 21.07.2024 - 13:24

Güncelleme: 21.07.2024 - 13:25

Merkez ilçesine bağlı Gülabibey Mahallesi Sanayi 2. Sokak’ta Mehmet A., yolda yürüyen Sait Y.'nin arkasından sessizce yaklaşarak kafasına taşla vurdu. Aldığı darbe ile Sait Y. kanlar içerisinde yere yığılırken, Mehmet A. ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sait Y. ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet A. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Taşla vurma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.