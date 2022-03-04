Sokaktan kurtuldular, krizden kurtulamadılar

04 Mart 2022 Cuma, 06:25

Türkiye’nin ilk ve tek kurtarılmış hayvan çiftliği olan İzmir Kemalpaşa’daki Angels Farm, ekonomik krize yenik düştü. Engelli, yaralı, terk edilmiş, yangın veya sel mağduru ya da kesimden kurtarılan inek, boğa, tavuk, kaz, eşek, koyun, deve, kedi ve köpek gibi pek çok can dostun sığındığı örnek bir çiftlik olan Vişneli Köyü’ndeki Angels Farm, artan maliyetlerini artık karşılayamaz duruma geldi.

DESTEK AZALDI

Zor durumdaki hayvanlara ikinci bir yaşam şansı olan, tedavi ile bakımlarının da yapıldığı Türkiye’nin ilk kurtarılmış hayvan çiftliği, peşi sıra gelen zamlar, döviz, akaryakıt, ilaç ve mama giderlerinin katlanarak artması ve giderek yükselen enflasyon karşısında çaresiz kalırken, yeni bağışçılar veya barınağa sahip çıkacak sponsorlar bulunamadığı takdirde küçülmeye devam ederek tamamen kapanacak.

Çiftliğin sahibi olan Hayvanlara ve Doğaya Ahbap Derneği Başkanı Sibel Çakır, sosyal medya üzerinden yayımlandığı veda mesajında “Ülkenin getirildiği durumdan kimler suçlu biliyoruz ama binlerce kurtarılmış hayvan nüfusu olan, 15 çalışanı olan bir kuruluş bu şartlarda ayakta kalamayacak. 30 yılı aşkın emeğimizi yerle bir eden bu ülke yönetimi ve ilgisizlik nedeniyle bu sonuca geldik” ifadelerine yer verirken yeni hayvan alımlarını durdurduklarını ve çiftliğin faaliyetlerine kademeli olarak son vereceklerini duyurdu.

Gelişmelerle ilgili Cumhuriyet’e konuşan Çakır, bugüne dek binlerce canlıya yardımcı olduklarını ancak giderek kötüleşen ekonomik şartlar karşısında büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Sibel Çakır, çiftlikte öncelikle küçülmeye gideceklerini ifade ederek “Ardından çiftliğimizi kapatmayı düşünüyoruz. Yeni hayvan alamıyoruz, destek isteyenlere artık yardımcı olamıyoruz. Aylık masrafımız 200 bin lira civarındaydı ve bir şekilde idare ediyorduk. Bu rakam birdenbire 350-400 bin liraya ulaştı. Özellikle son 45 gün içerisinde yaşanan krizle birlikte her şeyin maliyeti ve masraflarımız katlanarak arttı. Faturalarımız, yem giderlerimiz, gıda maliyetlerimiz, ilaç masraflarımız 2-3 katına çıktı. Çiftliğimiz gelen bağışlarla yardımların yanı sıra, burada üretip sattığımız organik gıdalardan elde ettiğimiz gelirlerle dönüyordu. Bizim üretim için aldığımız hammadde fiyatları yükselince artık üretemez olduk. İlaç ve tedavi masrafları 4-5 katına çıktı. Traktörlerimiz, araçlarımız için yakıt alamıyoruz. Bu koşullar altında bu masrafların altından kalkabilmemiz ve buradaki dostlarımıza bakabilmemiz mümkün değil. Martın sonuna kadar idare edeceğiz. Ondan sonra çiftliğimizi tamamen kapatmak için süreci başlatacağız” diye konuştu.