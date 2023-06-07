Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel kimdir? Levent Tuncel neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 07.06.2023 - 10:28

Güncelleme: 07.06.2023 - 10:28

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel yaşamını yitirdi.

LEVENT TUNCEL KİMDİR?

1960 yılında Aydın’da doğdu, ilkokulu Söke ve Söke'nin beldesi olan Atburgazı’nda okudu, ortaöğretimini Aydın'da tamamladı. Lise yıllarında tanıştığı voleybol sporuna üniversitede de devam etti.

1977-1984 yılları arasında genç milli sporcu olmak ile birlikte 1. Voleybol Deplasmanlı Liginde oynadı.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu. Askerlik görevimden sonra serbest hekimlik hayatına ilk adımımı 1986 yılında Söke'de iş yerini kurarak başladı.

1986'dan bu güne Söke'de serbest diş hekimi olarak çalışma hayatını sürdürdü. Uzun yıllar Aydın Diş Hekimleri Odası Söke Temsilciliği görevini yürüttü. 2006 yılından bu yana Söke Belediye Spor Kulübü Derneği'nin Başkanlığı'nı yapmakta olan Levent Tuncel; Söke'nin birçok Sivil Toplum Kuruluşunda aktif rol aldı ve almaya devam ediyor.

Mart 2019 seçimlerinde Söke Belediye Başkanı oldu.

LEVENT TUNCEL'İN ÖZEL YAŞAMI

1987 yılında Şulan Tuncel ile evlendi. Çiftin bir çocukları bak.



LEVENT TUNCEL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Söke Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanı'mız Levent Tuncel sabaha karşı saatlerde İzmir'deki evinde hayatını kaybetmiştir. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Tuncel'in cenaze törenine ilişkin bilginin daha sonra duyurulacağı bildirildi.

2019'daki yerel seçimlerde CHP'den belediye başkanı seçilen Tuncel, solunum rahatsızlığı nedeniyle ocak ayında hastaneye kaldırılmıştı. Tuncel, bir süredir İzmir'deki evinde tedavi görüyordu.