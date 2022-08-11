Söke'deki yangın kontrol altına alındı
Aydın'ın Söke ilçesinde yerleşim yerlerine yakın otluk bir alanda çıkan ve 2 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı yangın panik oluştururken, alevler ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, Konak Mahallesi Dostluk Sokak üzerinde bulunan otluk alanda akşam saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangına mahalle halkı kendi imkanları ile müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Yangına müdahale eden 2 yurttaş dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kalırken, ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.
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