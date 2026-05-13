SOL Genç duyurdu: ODTÜ’deki provokasyon sonrası bir tutuklama daha

SOL Genç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ODTÜ'de bir takım sosyal medya hesaplarınca gerçekleştirilen provokasyonun ardından bir üyelerinin tutuklandığını duyurdu. Bugün gözaltına alınan 2 kişinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı dörde yükseldi.

SOL Genç tarafından yapılan açıklama şöyle:

ODTÜ'de yaşanan provokasyonu bahane eden iktidar yargısı bugün bir arkadaşımızı tutukladı.

Bayrağın arkasına geçip bu ülkeyi ABD emperyalizminin ileri karakolu haline getirenler arkadaşımızı suçlarken bayrak adı bile geçirmedi. ABD emperyalizmine ve onun yerli işbirlikçilerine karşı mücadele etmek suç değildir. Biz bu memleketi tarikatlara, gericilere faşistlere teslim etmeyecek kadar çok seviyoruz. Arkadaşımızı alacağız!”