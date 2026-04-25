SOL Parti’den Eskişehir’de hastane özelleştirmesine tepki

Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesi 2 Eylül Hizmet Binası, 24 Nisan tarihinde Resmi Gazete’de yer alan karar ile özelleştirme kapsamına alındı. Karara karşı eski hastane önünde açıklama yapan SOL Parti Eskişehir Sözcüsü Hüseyin Öztürk, özelleştirilen alanın Eskişehir’in hafızasında önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"AKP HALKIN MALLARINI SERMAYEYE PEŞKEŞ ÇEKİYOR"

"AKP iktidarı halkın mallarını, sermayeye peşkeş çekmeye devam ediyor. Geçmişi Cumhuriyet’ten daha eski olan ve Eskişehir halkının kent hafızasında önemli yeri olan 'Hava Hastanesi' Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle özelleştirme kapsamına alınmıştır. 1920 yılında yapılan hastane, Kurtuluş Savaşı ve işgal dönemlerinde Kırşehir’e nakledilmiş olsa da Cumhuriyet tarihi boyunca Eskişehir halkına hem askeri hem de sivil alanda hizmet veren önemli bir sağlık kuruluşu olmuştur. Dolayısıyla Cumhuriyetle birlikte en az onunla yaşıt ve en az onun kadar önemli bir değerdi. 2016 yılında Hava Hastanesi’ni kapatıp burayı Yunus Emre hastanesinin bir bölümü haline getiren AKP iktidarı bu uygulamayla Eskişehir halkının Cumhuriyetle ilgili hafızasına da önemli bir darbe vurmuştu.

24 yıllık iktidarı boyunca; Cumhuriyetle hesaplaşmayı ilke edinen AKP iktidarı; aynı zamanda sermayenin ve rant çetelerinin partisi olması nedeniyle de Cumhuriyetin kazanımları olan tüm varlıkları özelleştirme adı altında temsil ettiği sermaye, rant çetelerine peşkeş çekmeye devam ediyor. Cumhuriyet kadar geçmişi olan; içinde İl Sağlık Müdürlüğü binası ve Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi’ni de barındıran Eskişehir Hava Hastanesi’nin özelleştirilerek sermayeye peşkeş çekilmesi kabul edilemez. Bu arazi ve binalar, Eskişehir halkının öz varlıklarıdır. Bu satışlardan elde edilen gelirle sağlık hizmetlerinin finanse edileceği söylemi tamamen bir yalan olup; bu yağmanın meşrulaştırmasından başka bir anlamı yoktur."