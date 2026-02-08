SOL Parti Sözcülerinden İşleyen, partisinin yeni programının ayrıntılarını Cumhuriyet’e anlattı: ‘Toplumsal muhalefet ülkenin geleceği için güç oluşturmalı’

Siyasette son zamanlarda hem iç hem de dış politikada yoğun bir gündem yaşanıyor. İç siyasette 2. Çözüm Süreci kapsamında Meclis’te kurulan komisyonun hazırlayacağı ortak raporda başta terör elebaşısı Abdullah Öcalan’a Umut Hakkı’nın verilip verilmeyeceği ve Kürt Sorunu çerçevesinde atılacak yasal adımların ne olacağı tartışılıyor. Dış siyasette ise Suriye ve İran merkezli bir gündem hâkim. Bu siyasi gündemde sol-sosyalist partiler geçen hafta sonu yeni siyasi programlarını açıkladı. Bu kapsamda SOL Parti 31 Ocak’ta “Türkiye’nin Çıkış ve Değişim Yolu”, Türkiye Komünist Partisi (TKP) de 1 Şubat’ta “Dalgaları karşılayan gemiler gibi: TKP meydan okuyor” adlı siyasi programlarını kamuoyuyla paylaştı.

‘BU FELAKET KAPISI KAPATILMALI’

SOL Parti’nin yeni programına ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’in sorularını SOL Parti Sözcülerinden Önder İşleyen yanıtladı:

- Yeni siyasi tutum belgenizi kamuoyuna açıkladınız. Sözcülerin açıklamalarında AKP; “İslamcı tek adam faşizmi rejimi” olarak tanımlandı. Bu tanımlamanın programda; bu rejimle mücadelenin bir yol ayrımı olduğu, ezilen ve emekçi kesimlerinin taleplerinin kısa bir geçiş dönemi siyasal programına bağlanması gerektiği belirtildi. Bu siyasi programı açabilmek amacıyla; partinin geçiş programından kastı nedir?

Türkiye, Amerika’nın Büyük Orta Doğu planları içinde kurdurulmuş AKP eliyle, Cumhuriyet’in ilerici birikimlerinin tasfiye edildiği bir siyasal İslamcı rejime dönüştürüldü. Türkiye’nin yeniden ‘hilafet merkezi’ olması gerektiğini savunan CIA temsilcilerinin doğrudan katkılarıyla, Büyük Orta Doğu bataklığında sürüklene sürüklenen felaketin içine itildik. Bugün de son perdesi Suriye’de cihatçı HTŞ eliyle gerçekleştirilen, bir gerici rejim kurgusu Türkiye’ye Amerikan planın parçası olarak dayatılıyor. Önümüzdeki süreçte tüm muhalefetin en önemli mücadele konusu; AKP ve MHP’nin kurtuluş ipi olarak sarıldığı bu felaket kapısının kapatılması olmak zorundadır. Bunun için öncelikli ortak hedef siyasal İslamcı tek adam rejimine son vermektir. Bu doğrultuda tüm muhalefet güçlerini, toplumsal mücadele dinamiklerini bu hedef etrafında birleştirecek yollar bulmak zorundadır. Bu mücadele aynı zamanda Türkiye’nin bugün sefalete sürüklenen emekçilerin, ezilenlerin yükselen eşitlik taleplerinin, gerici-şeriatçı kuşatmaya karşı laiklik ve demokrasinin temel alındığı bir yeniden kuruluş mücadelesi olarak örgütlenmek zorundadır. Geçiş programı laiklik, kardeşlik, bağımsızlık ve eşitlik üzerine yükselecek devrimci demokratik bir Cumhuriyet’in kuruluş hedefinin bir ifadesidir.

‘TOPLUMSAL GÜCÜN ÖRGÜTLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALIYIZ’

- Geçiş programıyla beraber muhalefeti yan yana getirecek bir birleşmeden bahsettiniz. Bu birleştirmeyi hangi yöntemle yapmayı düşünüyorsunuz? Hangi muhalif kesimleri birleştirmeyi hedefliyorsunuz? Bu birleşmede hangi partiler olmalı?

Türkiye’de derin eşitsizlikler üzerine kurulmuş bu tek adam rejimine karşı çok geniş bir muhalefet potansiyeli var. Farklı taleplere ve programlara sahip olmakla birlikte, bu mevcut rejime karşı olan, onun ortadan kaldırılmasını bir hayat memat meselesi olarak gören tüm kesimlerin ortak mücadelesi olmadan bu hedefe ulaşılamayacağı açık. Bugüne kadar iktidarın ayakta kalabilmesinin nedenlerinden birisi de muhalefet hareketinin birbirine karşı konumlar içine itilebilmesi, parçalı ve dağınık bir muhalefetin varlığı oldu. Bugün birleşik bir muhalefeti düşünürken partiler-örgütler arasındaki bir yukarıdan ittifak olarak ya da bir partinin veya birkaç örgütün yörüngesindeki bir aparat olarak ela almak büyük yanlış olur. Ülkenin geleceğine sahip çıkmak ve ülkeyi bu kuşatmadan kurtarmak gerçekten derdimiz. Bu ancak ülkedeki gençlerden kadınlara, işçilerden emeklilere, ekolojist mücadeleden köylülere uzanan dinamiklerin, her biri kendi hakları için mücadelede eden toplumsal muhalefet kesimlerinin üzerine yükselebilecek, bağımsız bir toplumsal gücün örgütlenmesi için çalışmalıyız. Bunun yolunun ne olacağının yanıtı ise bu ihtiyacı ortak hisseden geniş kesimlerin bir araya gelerek, ortak bir sorumlulukla ve hareket içinde verilebilir.

‘GERİCİ KUŞATMA İLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

- Programda; “Cumhuriyet’in ilerici birikimleri hedef alınmıştır. Kürtler, Aleviler, başta olmak üzere tüm ezilen kimlikler ve mezheplerin bir arada yaşam zeminleri adım adım yok edilmiştir” ifadeleriyle, laikliğin yeniden sağlanması gerektiği belirtildi. SOL Parti olarak, yeni tutum belgeniz çerçevesinde laikliği nasıl tanımlıyorsunuz? Laikliğin yeniden sağlanması için izlenmesi gereken yol sizce nedir?

Son günlerde partimize yönelik bir gerici-şeriatçı provokasyon ve saldırılar, Türkiye’nin nasıl büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunun bir göstergesi. Orta Doğu’dan ülkemize uzanan bir gerici kuşatma ile karşı karşıyayız. Bunun bir yanı da Amerika’nın Orta Doğu politikaları içinde etnik ve mezhepsel ayrımlara dayanan, Tom Barrack’ın (ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi) ‘Osmanlı Milletler Sistemi’ sözünde ifadesini bulan, toplumların parçalanması üzerine kurulu bir düzendir. Laiklik, demokrasi ve bir arada yaşam, emperyalizme ve güdümündeki siyasal İslamcılığa karşı bir tavır, bir mücadele olarak anlaşılmalıdır. Türkiye’nin laik temelde yeniden kuruluşu, bu sömürü düzeni üzerindeki din örtüsünün kaldırılmasını, din ve devlet işlerinin kesin biçimde birbirinden ayrılarak Diyanet gibi toplumun üzerindeki baskı güçlerinin varlığına son verilmesini, tarikat-cemaat ağlarının devlet içindeki tüm kadrolarıyla birlikte sökülüp atılarak tarikat-cemaat örgütlenmelerine son verilmesini, Amerikan güdümlü cihatçı dış politikanın yerine ülkede ve bölgede barış ve kardeşlik temelli anti-emperyalist bir çizginin hâkim kılınmasını zorun kılan bir mücadeledir.

‘AKP VE MHP AMERİKAN PLANINA KURUTULUŞ İPİ GİBİ SARILIYOR’

- Programda, dış politikada yaşanan mevcut gelişmelere de değinilerek; “Türkiye’ye biçilen rol: Bölgede Sünni hattı kurmak, İsrail ve Amerika belirleyiciliği altında bir gerici ittifakı şekillendirmek ve bütün bölgeyi gerici rejimler olarak donatmaktır” denildi. Bölgedeki mevcut siyasi gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz? Türkiye yaşanan gelişmelere karşı nasıl bir politika izlemelidir?

İsrail’in saldırıları ile başlayan dalga, HTŞ’nin iktidara getirilmesi, son HTŞ saldırıları ile de Suriye’de ABD-İsrail çıkarlarının temsilcisi bir gerici rejimin hâkim kılınmasına vardı. AKP ve MHP iktidarı da çöken rejimi ayakta tutabilmek için bu Amerikan planına bir kurtuluş ipi olarak sarılıyor. AKP ve MHP’nin artık toplumdan destek alarak ve demokratik seçimler yoluyla iktidarda kalma imkânı geri dönüşsüz biçimde ortadan kalkmıştır. Bu krizi aşabilmek için, ABD ve Trump (ABD Başkanı) desteğini arkasına alarak, muhalefet üzerindeki baskılarla açılan yoldan, muhalif güçleri birbirinden uzaklaştırıp kimisini muhalefetten kopartarak, kendine alan açmaya çalışıyor. Bu şekilde seçimlerin göstermelik hale getirildiği, bir ortamda bir tür saltanat, Tom Barrack’ın ifadesiyle ‘monarşiler’ düzenine eklemlenmiş bir Türkiye yaratılmak isteniyor. Ülkenin önündeki can alıcı tehdit budur. Tüm muhalefet güçleri partisel, grupsal ya da kişisel çıkarları bir yana bırakarak, öncelikle bu tehdidi bertaraf etmek üzere seferber olmalıdır. Toplumsal muhalefetin tüm dinamikleri hak mücadeleleri ile sınırlı bir mücadeleye yetinmeden, ülkenin geleceğine sahip çıkma iradesi etrafında birleşerek bir güç oluşturmalıdır. SOL Parti, böyle bir sorumluluk ve bilinçle, ülkenin geleceğini ön plana bir devrimci siyaset anlayışını her alanda etkin kılacak bir mücadelenin öznesi olacaktır.