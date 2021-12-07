SOL Parti ve EMEP'ten ortak panel: Krizden sorumlu emekçiler değildir

07 Aralık 2021 Salı, 17:11

SOL Parti ve Emek Partisi (EMEP) Ordu İl Örgütleri, 11 Aralık’ta, “Türkiye’de ekonomik ve siyasi kriz ve çözümler” konulu panel düzenliyor.

Ortak panel hakkında yapılan basın açıklamasında, işçi ve emekçilerin seçeneksiz olmadığı vurgusu yapıldı.

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ve EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz’in katılacağı panelin seçim tartışmaları sürecinde önemli olacağının belirtildiği ortak açıklama şöyle:

“Emek Partisi ve Sol Parti olarak 11 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 15.00’te OTSO’nun toplantı salonunda gerçekleştireceğimiz panelimize halkımızı bekliyoruz. Cumhur ve Millet İttifakı arasında tercih yapmak zorunda değiliz. Seçimleri önemsiyoruz ancak hak ve özgürlüklerimizin kazanılması için seçimleri beklemenin doğru olmadığını savunuyoruz. Haklarımız ve özgürlüğümüz için özellikle de asgari ücret ve bütçe tartışmalarının devam ettiği; Türk lirasının değer kaybettiği, enflasyonun arttığı dönemde mücadeleyi bırakmak, çözüm için seçimi beklemek lüksümüz yok. Bu nedenle sesimizi yükseltmek zorundayız. Panelimizi bu kapsamda değerlendiriyoruz.”

KRİZDEN SORUMLU EMEKÇİLER DEĞİL

Yaşanan ekonomik ve siyasi krizin sorumluluğunun işçi ve emekçilere yüklenemeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, “Krizin sorumlusu işçi ve emekçiler değil ama nedense mağduriyetini işçi ve emekçiler çekiyor. Geliri eriyen halk, yoksullaşıyor. Artık bıçak kemiği de delmeye başladı. Panelimizde Türkiye’de yaşanan ekonomik ve siyasi krizin nedenleri üzerinde durularak çözüm için nasıl bir mücadele hattı çizilmeli, değerlendirilecek. Emek Partisi ve SOL Parti temsilcileri merak edilen sorulara da yanıt verecek. Halkımızı panelimize katılmaya çağırıyoruz” denildi.