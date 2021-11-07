Sol Parti'den Trabzon mitingi

07 Kasım 2021 Pazar, 14:17

SOL Parti, bugün saat 13.00’te Trabzon Ortahisar Meydan’da mitingi gerçekleştirdi.

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen’in yanı sıra usta Selçuk Balcı’nın da ezgileriyle katıldığı miting için günlerdir Trabzon, Artvin, Rize, Samsun, Giresun ve Ordu’da alıştırma yürüten SOL Partililer, çarşı ve pazarları gezerek sokaklarda basın açıklamaları düzenledi. Ülkenin ve bölge halkının sorunlarına değinen partililer mitinge çağrı bildirileri dağıttı.

Çalışmalarda ülkenin içinde bulunduğu krizlerden çıkmasının tek yolunun sol ile olası olduğu vurgulanırken birlikte çaba çağrısı yapıldı.