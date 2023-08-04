SOL Parti'den 'zam' protestosu: 'Artık yeter!'

Yayınlanma: 04.08.2023 - 15:18

Güncelleme: 04.08.2023 - 15:24

Edirne'nin Enez ilçesinde SOL Parti üyeleri peş peşe yapılan zamlara karşı sokağa çıktı.

Enez Kalesi önünde toplanan SOL Partililer; "Yoksulluğa, açlığa, sefalete mahkum değiliz" ve "Zamlara, pahalılığa artık yeter. Harami düzenini örgütlü gücümüzle yeneceğiz" pankartları ile Enez Cumhuriyet Meydanı'na yürüş gerçekleştirdi.

SOL Parti Enez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen eyleme, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen de katıldı.

"BİRLEŞEREK DİRENMEYE KARARLIYIZ"

İşleyen, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bir seçim geride kaldı. Her tür hile, yalan ve manipülasyona başvurup seçimi kazanan iktidar kendisini ülkenin tapusunu almış zannediyor. Okullarda tarikat egemenliği için planlanan ÇEDES bir yanda, Akbelen’de ve pek çok yerde yağmacı şirketlerin saldırıları bir yanda. Her gün gelen zamlar ve hayat pahalılığı bir yanda…

Bütün bu saldırılara karşı haklarımız için birleşerek direnmeye kararlıyız. Bugün Enez’de bu iradeyi bir kez daha ortaya koyuyoruz. Bu iktidara karşı mücadele eden, bu ülkenin yürekli insanları umutsuzluğa kapılmasın.

Kişisel hırs ve ikbal peşinde koşan muhalefet partileri gaflet ve teslimiyet içinde olabilirler. Ama Akbelen’de 7’den 70’e direnen ülkenin yurtseverleri de gösteriyor ki bu ülke sahipsiz değil. Devrimciler en zor koşullarda bu topraklarda mücadele etti, bugün de bu büyük kararlılıkla mücadele devam edecek.

"KRİZ DEDİKLERİ SERVET TRANSFERİDİR"

Seçimlerden önce meydan meydan ‘dış güçler’ mottolarını ortaya attılar. Seçimden sonra önce ABD ve NATO’ya teslim oldular. Ülkenin ekonomisini IMF programına demirlediler. Körfez’in kirli para babalarından para dilendiler.

Bunun sonucu her gün yağan zamlar, hayat pahalılığı ve sefalettir. Kriz dedikleri yoksuldan, çalışandan, işçiden, köylüden alıp zenginin kasasını dolduran servet transferidir.

Bütün kazanılmış haklarımız ortadan kaldırıldı. Eğitim paralı, sağlık paralı, her şey özelleştirildi. Toprağımızı üretemez, ürettiğimizden kazanamaz hale geldik. Bütün bunlar hepimizin her gün en derinden yaşadığı sorunlar. Asıl mesele bununla nasıl baş edeceğimiz.

"KAZANMA GÜCÜ HALKIN KENDİ GÜÇLÜ KOLLARINDADIR"

İşçisiyle, köylüsüyle bir araya gelip hakkımızı savunmazsak kimse bize haklarımızı bahşetmeyecek. Büyük bir cehalet ve sefalete sürüklenmiş bu ülke bir avuç haraminin, soyguncunun elinde 20 yıldır olduğu gibi parça parça, haraç mezat satılacak.

Kazanma gücü örgütlü mücadelemizdedir. Halkın kendi güçlü kollarındadır. Bütün ülkemizin emekçilerine, işçilerine, yurtseverlerine çağrımızdır.

Şimdi bu ülkede bir barikat var. Barikatın bir tarafında jandarmasıyla, polisiyle ülkenin değerlerini kendileri için çalan yağmacılar; barikatın bu tarafında ise bu kötülüğe karşı çıkan bu ülkenin onurlu, yürekli emekçi milyonları var. Bütün herkesi bu mücadelede birleşmeye çağırıyoruz."