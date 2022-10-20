SOL Parti'den 'Zübüklü' gönderme

SOL Parti, meslekten men edilmiş bir milletvekilini ve Türk siyasetindeki sorunları konu alan 'Zübük' filminden bir kesit paylaştı. Partinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Zübüklerden kurtulalım!" notu düşüldü.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2022 Perşembe, 15:23
SOL Parti'den 'Zübüklü' gönderme
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SOL Parti, Twitter hesabından Aziz Nesin’in unutulmaz eseri, Kemal Sunal’ın usta oyunculuğu ile akıllara kazınan Zübük filminden bir kesit paylaşarak, "Zübüklerden kurtulalım! Aziz Nesin'e, Kemal Sunal'a ve tüm sinema emekçilerine saygıyla..." ifadelerini kullandı.



SOL Parti Zübük kemal sunal

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