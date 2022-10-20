SOL Parti'den 'Zübüklü' gönderme
SOL Parti, meslekten men edilmiş bir milletvekilini ve Türk siyasetindeki sorunları konu alan 'Zübük' filminden bir kesit paylaştı. Partinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Zübüklerden kurtulalım!" notu düşüldü.
SOL Parti, Twitter hesabından Aziz Nesin’in unutulmaz eseri, Kemal Sunal’ın usta oyunculuğu ile akıllara kazınan Zübük filminden bir kesit paylaşarak, "Zübüklerden kurtulalım! Aziz Nesin'e, Kemal Sunal'a ve tüm sinema emekçilerine saygıyla..." ifadelerini kullandı.
Zübüklerden kurtulalım!— SOL Parti (@solpartibilgi) October 20, 2022
Aziz Nesin'e, Kemal Sunal'a ve tüm sinema emekçilerine saygıyla... pic.twitter.com/BuF4shcmu6
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