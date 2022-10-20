SOL Parti'den 'Zübüklü' gönderme

20 Ekim 2022 Perşembe, 15:23

SOL Parti, Twitter hesabından Aziz Nesin’in unutulmaz eseri, Kemal Sunal’ın usta oyunculuğu ile akıllara kazınan Zübük filminden bir kesit paylaşarak, "Zübüklerden kurtulalım! Aziz Nesin'e, Kemal Sunal'a ve tüm sinema emekçilerine saygıyla..." ifadelerini kullandı.



