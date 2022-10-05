SOL Parti İzmir: “TEKEL açılsın, şirketler kovulsun”

05 Ekim 2022 Çarşamba, 20:24

SOL Parti’nin 8 Ekim günü saat 15.00'te Uşak Valilik Meydanı’nda gerçekleştireceği Üretici Mitingi için çalışmalar devam ediyor. SOL Parti İzmir İl Örgütü de miting öncesi kentte eski TEKEL binası önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasını okuyan Deniz Özçelik, “Tarım politikaları çiftçinin, halkın değil, piyasanın, tekellerin ihtiyacına göre belirleniyor. Tarım politikaları büyük toprak sahiplerini ve büyük şirketleri daha da büyütmek üzerine kurulu. Küçük çiftçiliği ve aile tarımını her geçen gün yok eden endüstriyel tarım politikaları, tarım arazilerini amaç dışı kullanıma, maden ve enerji şirketlerinin yağmasına açan politikalar üreticileri şirketlere bağımlı kılarken tarım alanlarını yok ediyor. TEKEL, TARİŞ, Et ve Balık. Kurumu, Yem Sanayi gibi üreticiyi destekleyen, üreticilerin güvencesi olan kamu kurumları özelleştirildi ya da işlevsiz hale getirildi. Piyasayla baş başa kaderine terk edilen çiftçiler, üreticiler yoksullaşıyor” diye konuştu.

"TEKEL BU ÜLKENİN GELECEĞİ OLACAK"

Üreticilerin geçinemediğine vurgu yapan Özçelik, “Üretici ürettiğinin karşılığını alamıyor, kazanamıyor; emeğiyle geçinenler et, süt, sebze, meyve gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor, fiyatlar el yakıyor. Kim kazanıyor peki? Bir avuç soyguncu, aracı… Bugün tüm bunları anlatmak için TEKEL binasının önünü seçtik; çünkü tütün ekiminin sınırlandırılmasıyla başlayan, 2002’de çıkarılan tütün yasasıyla daha da saldırganlaşan, TEKEL’in özelleştirilmesiyle zirveye ulaşan politikada ülkenin tarımının nasıl çökertildiğinin adımları açık seçik izleniyor. Tüm bu tablonun cisimleştiği en önemli yerlerden biri TEKEL. TEKEL özelleştirilince tütün üretimi çok uluslu şirketlerin hakimiyetine girdi.Binlerce tütün üreticisi ya üretimi bıraktı ya da işçileşti. Belirlenen taban fiyatla üretici avans parasına üretmeye ve borçlanmaya zorlanıyor. Ve biz bu borçlar üzerinden tarım alanlarına nasıl el konulduğunu, yağmaya, ranta nasıl açıldığını, büyük şirketlere nasıl peşkeş çekildiğini çok iyi biliyoruz. Özelleştirmek, tarihin çok geride kalmış bir kesiti gibi toplumsal, ekonomik, siyasal tüm bağlamlarından yalıtarak müzelere kapatmak da işe yaramayacak. TEKEL bu ülkenin geçmişinde kalmadı, TEKEL bu ülkenin geleceği olacak” ifadelerini kullandı.

Özçelik şunları dile getirdi: