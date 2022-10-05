SOL Parti İzmir: “TEKEL açılsın, şirketler kovulsun”
SOL Parti’nin 8 Ekim’deki Uşak Üretici Mitingi için öncesi İzmir İl Örgütü, eski TEKEL binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, “TEKEL özelleştirilince tütün üretimi çok uluslu şirketlerin hâkimiyetine girdi. TEKEL açılsın, şirketler kovulsun” denildi.
SOL Parti’nin 8 Ekim günü saat 15.00'te Uşak Valilik Meydanı’nda gerçekleştireceği Üretici Mitingi için çalışmalar devam ediyor. SOL Parti İzmir İl Örgütü de miting öncesi kentte eski TEKEL binası önünde bir basın açıklaması düzenledi.
Basın açıklamasını okuyan Deniz Özçelik, “Tarım politikaları çiftçinin, halkın değil, piyasanın, tekellerin ihtiyacına göre belirleniyor. Tarım politikaları büyük toprak sahiplerini ve büyük şirketleri daha da büyütmek üzerine kurulu. Küçük çiftçiliği ve aile tarımını her geçen gün yok eden endüstriyel tarım politikaları, tarım arazilerini amaç dışı kullanıma, maden ve enerji şirketlerinin yağmasına açan politikalar üreticileri şirketlere bağımlı kılarken tarım alanlarını yok ediyor. TEKEL, TARİŞ, Et ve Balık. Kurumu, Yem Sanayi gibi üreticiyi destekleyen, üreticilerin güvencesi olan kamu kurumları özelleştirildi ya da işlevsiz hale getirildi. Piyasayla baş başa kaderine terk edilen çiftçiler, üreticiler yoksullaşıyor” diye konuştu.
"TEKEL BU ÜLKENİN GELECEĞİ OLACAK"
Üreticilerin geçinemediğine vurgu yapan Özçelik, “Üretici ürettiğinin karşılığını alamıyor, kazanamıyor; emeğiyle geçinenler et, süt, sebze, meyve gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor, fiyatlar el yakıyor. Kim kazanıyor peki? Bir avuç soyguncu, aracı… Bugün tüm bunları anlatmak için TEKEL binasının önünü seçtik; çünkü tütün ekiminin sınırlandırılmasıyla başlayan, 2002’de çıkarılan tütün yasasıyla daha da saldırganlaşan, TEKEL’in özelleştirilmesiyle zirveye ulaşan politikada ülkenin tarımının nasıl çökertildiğinin adımları açık seçik izleniyor. Tüm bu tablonun cisimleştiği en önemli yerlerden biri TEKEL. TEKEL özelleştirilince tütün üretimi çok uluslu şirketlerin hakimiyetine girdi.Binlerce tütün üreticisi ya üretimi bıraktı ya da işçileşti. Belirlenen taban fiyatla üretici avans parasına üretmeye ve borçlanmaya zorlanıyor. Ve biz bu borçlar üzerinden tarım alanlarına nasıl el konulduğunu, yağmaya, ranta nasıl açıldığını, büyük şirketlere nasıl peşkeş çekildiğini çok iyi biliyoruz. Özelleştirmek, tarihin çok geride kalmış bir kesiti gibi toplumsal, ekonomik, siyasal tüm bağlamlarından yalıtarak müzelere kapatmak da işe yaramayacak. TEKEL bu ülkenin geçmişinde kalmadı, TEKEL bu ülkenin geleceği olacak” ifadelerini kullandı.
Özçelik şunları dile getirdi:
- TEKEL başta olmak üzere özelleştirilen bütün kurumlarının yeniden kamulaştırılması için, üretenler olarak birlikte yönetmek için, insanca yaşamak için, emeğimizin karşılığını, hakkımızı almak için, sağlıklı ve güvenli bir şekilde gıdaya erişmek için, sermayenin, tekellerin tahakkümünü kırmak, şirketleri kovmak için sesimizi, gücümüzü üreticilerle birleştirerek 8 Ekim’de Uşak’ta olacağız. Geçimlik tarım yapan üreticilerin elektrik, su, Ziraat Bankası borçları silinmeli. Elektrik ve mazot başta olmak üzere üretimin temel girdilerinde fiyat sabitlenmeli. TEKEL ve özelleştirilen kamu kurumları kamulaştırılmalı, demokratik işlevlerle donatılarak yeniden yapılandırılmalı. Taban fiyat üreticilerle birlikte ve insanca yaşayabilecek bir ücret olarak belirlenmeli. Kamu kurumları şirketlerin değil, üreticilerin çıkarına destekleme alımı yapmalı. Kooperatifleşme ve üreticilerin birliğini ve örgütlülüğünü sağlayacak adımlar atılmalı. Tarım alanında üreticiyi piyasaya mecbur bırakan özelleştirmelere son verilmeli, küçük üreticiyi ve halkın ihtiyaçlarını gözeten kamucu politikalar hayata geçirilmelidir.
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