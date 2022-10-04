SOL Parti: 'Kadınların özgürlüğünü gericiliğin içinde arayan aklı kabul etmiyoruz'

04 Ekim 2022 Salı, 15:46

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hakkında "Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkarıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızın ardından Meclis'e vereceğiz. CHP grubu, eksiksiz, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracak" açıklaması gündemdeki yerini korumaya devam ederken SOL Parti'den konuya ilişkin açıklama geldi.

"ŞERİATÇI BASKI ALTINDA EZİLMEYE ÇALIŞILMAKTADIR"

SOL Parti, "AKP kopyası muhalefet gerici rejimle mücadele edemez!" başlıklı yazılı bir açıklama yaptı.

"Toplumun tepeden tırnağa dinci gerici bir dönüşümle baskı altına alındığı yirmi yılın ardından laiklik için canla başla mücadele etmesi gereken muhalefet bırakın bunu yapmayı gerici AKP rejiminin dayatmalarına teslim oluyor" denilen açıklamada şöyle denildi:

"Bugün ülkemizde başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm toplum tarikat ve cemaatlerden Diyanet’e uzanan şeriatçı baskı altında ezilmeye çalışılmaktadır. Kadınların ve tüm toplumun özgürleşmesi bu baskı karşısında laikliğin kazanılmasından geçiyor."

"Bu kötülük rejiminin bir kopyası olmaya çalışarak bu rejimle mücadele edilemez" ifadelerine yer verilen açıklama, şöyle devam etti:

"İranlı kadınların özgürlük isyanı yankılanırken yine siyaset koridorlarının, kadınlar olmadan, kadınların özgürlüğünü gericiliğin içinde araması kabul edilemez! Kadınlar başta ülkemizin tüm ilerici, demokrat, Cumhuriyetçi insanlarını laiklik için mücadeleye çağırıyoruz."