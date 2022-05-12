Sol partilerden Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepki: 'Gideceksiniz!'

12 Mayıs 2022 Perşembe, 17:10

Sol partiler, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamalarda, kararın kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında kararını açıkladı. Yargıtay'ın kararına göre, Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı ceza onanırken yargılandığı 2 dava ise düşürüldü. Kaftancıoğlu'nun cezası onanan 3 davada aldığı cezaların toplamının ise 4 yıl 11 ay olduğu belirtildi.

Sol partiler, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onamasına ve getirilen siyasi yasak uygulamasına tepki gösterdi. Kararın hukuksuz olduğunu vurgulayan vekiller, Kaftancıoğlu'na destek verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" çağrısının ardından CHP'li birçok vekil sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

SOL Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP) ve Emekçi Hareket Partisi (EHP), Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi.

Sol partiler tarafından yapılan paylaşımlar şu şekilde:

SOL Parti: "Baskı, Yasak, Zorbalık Sökmeyecek GİDECEKSİNİZ! #CananKaftancıoğlu'na Verilen Ceza Kabul Edilemez"

Baskı, Yasak, Zorbalık Sökmeyecek

GİDECEKSİNİZ#CananKaftancıoğlu'na Verilen Ceza Kabul Edilemez pic.twitter.com/r4rWFB62PQ — SOL Parti (@solpartibilgi) May 12, 2022

TKP: "Katillere, hırsızlara, tecavüzcülere, ülkenin kaynaklarını yağmalayanlara dokunmayan iktidar kendisini eleştirenlere yargı yoluyla parmak sallamaya devam ediyor. Bir kez daha, daha güçlü ve hep birlikte söyleyelim: Bu halk sana boyun eğmez! #CananKaftancıoğlu"

Katillere, hırsızlara, tecavüzcülere, ülkenin kaynaklarını yağmalayanlara dokunmayan iktidar kendisini eleştirenlere yargı yoluyla parmak sallamaya devam ediyor.

Bir kez daha, daha güçlü ve hep birlikte söyleyelim: Bu halk sana boyun eğmez! #CananKaftancıoğlu — TKP (@tkpninsesi) May 12, 2022

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş: "CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen “cezayla” ilgili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ve dayanışma duygularımızı ilettim. Saray saldırılarına karşı yanlarında olacağız ve omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz."

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen “cezayla” ilgili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ve dayanışma duygularımızı ilettim.



Saray saldırılarına karşı yanlarında olacağız ve omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. — Erkan BAŞ (@erkbas) May 12, 2022

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz: "CHP il Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis cezaları ve siyasi yasak kararı demokratik siyasete gözdağıdır. İktidar ülkeyi olağanüstü koşullarda seçime götürmek istiyor. Bu hukuksuzluğa karşı dayanışma içinde olacağız. @Canan_Kaftanci yalnız değildir!"

CHP il Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis cezaları ve siyasi yasak kararı demokratik siyasete gözdağıdır. İktidar ülkeyi olağanüstü koşullarda seçime götürmek istiyor. Bu hukuksuzluğa karşı dayanışma içinde olacağız.@Canan_Kaftanci yalnız değildir! pic.twitter.com/DNVQmi073d — Ercüment Akdeniz (@ErcmentAkdeniz) May 12, 2022

Emekçi Hareket Partisi (EHP) Sözcüsü Özge Akman: "Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezalar, muhalefet eden tüm kesimlere verilen mesajdır. AKP, iktidar olabilmesinin tek koşulunu muhalefetten kurtulmakta görüyor. AKP'nin artık kurtuluşu yoktur ama biz bu otoriter rejimden kurtulacağız. Omuz omuza. @Canan_Kaftanci yalnız değil."