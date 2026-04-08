Sol partileri bir araya getiren panel: Laiklik ve Demokrasi Paneli

Yurttaş Birlikteliği Platformu'nun 10 Nisan’da Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenleyeceği “Laiklik ve Demokrasi Paneli” , Aşık Ormani, Kenan Şahbudak ve Mehmet Kundak’ın hak ozanları dinletisi ile başlayacak.

Daha sonra sırasıyla CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, DEM Parti Ankara İl Eş Başkanı Fatin Kanat, TİP Ankara İl Başkanı Fırat Çoban, HKP Disiplin Kurulu Başkanı Ayça Okur ve EMEP ile Sol Parti’den gelecek temsilciler açılış konuşması yapacak. Ardından 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan’ın moderatörlüğünde panel gerçekleştirilecek. Panelde, akademisyen ve hukukçu Dr. Neval Ogan Balkız ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Cuma Erçe konuşmacı olarak yer alacak.

Panelin ardından, Ali Ersin Gür moderatörlüğünde forum yapılacak.