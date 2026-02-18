Soludukları çakmak gazı patladı: 7 kişi yaralandı, durumları kritik!

Menteşe ilçesine bağlı Emirbeyazıt Mahallesi Havana Sokak'taki bir apartmanın zemin katında saat 00.30 sıralarında patlama meydana geldi.

İddiaya göre; F.D. (18), B.D. (19), A.D. (16), S.G. (18), A.G.B. (17), T.D. (18) ve D.C.D. (17) evde çakmak gazı solumaya başladı. Daha sonra F.D., çakmakla sigara yakmak istediği sırada patlama oldu.

Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.